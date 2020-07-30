Мадонну раскритиковали за публикацию о лекарстве от коронавируса

В своем аккаунте Мадонна выложила видеозапись. В этом ролике группа врачей говорила, что коронавирус лечится с помощью гидроксихлорохина, цинка и цитромакса. Также они заявили, что медицинские маски не нужны.

Под видео Мадонна написала, что власти, которые зарабатывают деньги на длительных поисках вакцины, не хотят слышать правду.

«Правда сделает всех нас свободными. Но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно представители власти, которые делают деньги на затянувшихся поисках вакцины, которая была доказана и доступна уже много месяцев», — прокомментировала певица.

Подписчики знаменитости посчитали, что Мадонна поддерживает опасное шарлатанство. «Это чистое безумие! Не могу поверить, что ты поддерживаешь такое опасное шарлатанство», — написала вокалистка Eurythmics Энни Леннокс. Позже ее пост был удален.

Администрация соцсети забанила публикацию артистки за содержание ложной и опасной информации, отметило ИА «Федерал Пресс».