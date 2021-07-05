Мадянов назвал смерть Меньшова потерей для русской культуры

Актер Роман Мадянов, как и многие другие, ошарашен новостью о смерти режиссера и актера Владимира Меньшова. Мадянов в разговоре с «360» сказал, что уход из жизни мастера — потеря для русской культуры.

«Уходит эпоха, уходят глыбы, уходят корни. Потеря для нашего цеха, потеря вообще для русской культуры. Ужасно!» — сказал Мадянов.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался на 82-м году жизни от последствий COVID-19. В конце июня стало известно, что режиссер заразился коронавирусом. Однако тогда сообщалось, что Меньшов переносит болезнь в легкой форме.

В то же время появились данные и о том, что его супруга — актриса Вера Алентова — тоже заразилась коронавирусом и находится в больнице.

Информации о дате и месте прощания с Владимиром Меньшовым пока нет.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Сначала он учился на актерском факультет школы-студии МХАТ, а затем окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе.

Он снял такие фильм, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли», «Розыгрыш» и другие. Картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».