Госпитализацию Веры Алентовой подтвердили во ВГИКе

Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом. Об этом накануне узнали СМИ, а во вторник информацию подтвердили во ВГИКе, где она преподает на кафедре актерского мастерства.

«Информация подтвердилась», — сказали в институте, отвечая на вопрос ТАСС, действительно ли актрису положили в больницу.

Однако никаких подробностей о состоянии артистки семья не разглашает. Ранее СМИ писали, что Алентову положили в одну из московских клиник с подозрением на коронавирус.

В прошедшие выходные стало известно, что COVID-19 подтвердился у мужа актрисы — режиссера и актера Владимира Меньшова. Сообщалось, что он переносит болезнь в легкой форме.

Эта творческая пара известна российским зрителям прежде всего по фильму «Москва слезам не верит». Меньшов был режиссеров картины, а Алентова сыграла главную роль. Также в ленте снялись Ирина Муравьева, Раиса Рязанцева, Алексей Баталов, Олег Табаков и многие другие.

Алентова сыграла и в других работах супруга: «Ширли-мырли», «Зависть богов». Она также является успешной театральной актрисой. Сыграла несколько десятков ролей в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. С 2009 года Алентова вместе с Меньшовым руководят актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.