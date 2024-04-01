Знаменитости 01 апреля 2024, 18:00 Лукинский объяснил отсутствие общих детей у Петросяна и Степаненко Юморист Лукинский: у Степаненко и Петросяна не получилось завести детей Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Юморист Николай Лукинский раскрыл подробности личной жизни своего близкого друга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Во время шоу «Звезды сошлись» на НТВ он, заявил, что у артиста и его четвертой жены Елены Степаненко не получилось завести общих детей.

«У них не получалось! Я знаю. У Евгения Ваганыча любимое занятие — делать детей, я это точно знаю», — сказал Лукинский.

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В первом браке у Евгения Петросяна появилась дочь Викторина. Ей исполнилось 55 лет, она живет Соединенных штатах. В пятом браке у артиста родились сын Ваган и дочь Матильда.

Петросян стал третий раз отцом в 78 лет. После этого на юмориста обрушились с критикой некоторые представители шоу-бизнеса. К примеру, продюсер Александр Толмацкий назвал юмориста безответственным отцом.