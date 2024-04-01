Знаменитости 01 апреля 2024, 16:10 «Это безответственность». Продюсер Толмацкий — о позднем отцовстве Петросяна Продюсер Толмацкий назвал юмориста Петросяна безответственным отцом Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Продюсер Александр Толмацкий назвал юмориста Евгения Петросяна и его жену Татьяну Брухунову безответственными родителями. Таким мнением он поделился в эфире шоу «Звезды сошлись» на ТНТ.

«Это безответственность. Наверное, это все хорошо, но все-таки это безответственность по отношению к только что родившимся детям. Да, Татьяна молодая, но должна быть полноценная семья», — сказал Толмацкий.

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Другие гости шоу, включая актрису Татьяну Васильеву, также раскритиковали Петросяна за позднее отцовство.

Заступилась за юмориста актриса Мария Голубкина. По ее словам, лучше родить от умного мужчины, чем от какого-то молодого дурака.

Петросян в третий раз стал отцом, когда ему исполнилось 78 лет. Об этом его супруга сообщила 13 марта в соцсетях, разместив семейную фотографию с дочкой. Новорожденную назвали Матильдой.