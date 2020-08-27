Лоза рассказал, как запретить песню «3 сентября»

По его словам, претензии необходимо предъявлять авторам песни, чтобы они забрали права на ее исполнение. Исполняет ее не только Михаил Шуфутинский, поэтому он в этой истории ни при чем.

«Петицию надо грамотно составить, обратиться к авторам этой песни, чтобы они убрали ее из всех медиаисточиников. Чтобы они лично выступили с заявлением о запрещении ротации этой песни. Но они это делать не будут, не для того они ее писали», — заключил Лоза.

Также он уверен, что раз в год можно и потерпеть.

Петиция появилась на портале Change.org. Она адресована депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга и ее автор просит запретить песню Михаила Шуфутинского «3 сентября».

Создатель петиции объяснил это тем, что песня уже всем надоела. Также он пожаловался, что 3-го сентября все соцсети заполнены мемами на тему этой песни.

«Сколько можно это терпеть и любоваться „листом календаря“ и „кострами рябин“!», — говорится в тексте.