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    27 августа 2020, 18:48

    Лоза рассказал, как запретить песню «3 сентября»

    Дарья Морозова

    Музыкант Юрий Лоза прокомментировал петицию с требованием запретить песню «3 сентября». Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    По его словам, претензии необходимо предъявлять авторам песни, чтобы они забрали права на ее исполнение. Исполняет ее не только Михаил Шуфутинский, поэтому он в этой истории ни при чем.

    «Петицию надо грамотно составить, обратиться к авторам этой песни, чтобы они убрали ее из всех медиаисточиников. Чтобы они лично выступили с заявлением о запрещении ротации этой песни. Но они это делать не будут, не для того они ее писали», — заключил Лоза.

    Также он уверен, что раз в год можно и потерпеть.

    Петиция появилась на портале Change.org. Она адресована депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга и ее автор просит запретить песню Михаила Шуфутинского «3 сентября».

    Создатель петиции объяснил это тем, что песня уже всем надоела. Также он пожаловался, что 3-го сентября все соцсети заполнены мемами на тему этой песни.

    «Сколько можно это терпеть и любоваться „листом календаря“ и „кострами рябин“!», — говорится в тексте.

    Новости SMI.FM