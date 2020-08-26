Песню «3 сентября» Шуфутинского попросили запретить в Петербурге

Создатель петиции объяснил это тем, что песня уже всем надоела. Также он пожаловался, что 3-го сентября все соцсети заполнены мемами на тему этой песни.

«Сколько можно это терпеть и любоваться „листом календаря“ и „кострами рябин“!», — говорится в тексте.

Ранее административное дело завели на екатеринбургскую художницу Полину Гузееву за песню, которую она 10 лет назад сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Гузеева рассказала, что причиной стал клип группы Alai Oli. Она сохранила видеозапись на своей открытой странице 10 лет назад, а с 2016 года эта песня считалась запрещенной.

«Это даже не репост, только в хранилище была, и я давно забыла о ней», — пояснила девушка.

В результате на нее завели административное дело по статье «Массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».