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    01 апреля 2021, 21:41

    Лоза отказался считать песни Лазарева творчеством

    Дарья Морозова

    Певец Юрий Лоза выразил мнение, что деятельность певца Сергея Лазарева нельзя назвать творчеством. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Лоза заявил, что вкладывает другой смысл в это понятие. По его мнению, «в этимологии этого слова заложено слово „творить“». Это означает — «делать то, чего раньше никогда не было», уверен певец.

    «А вот Сергей Лазарев — певец, в моем понимании — исполнитель, а это немного другое», — считает он.

    Уточняется, что Лазарев отмечает первого апреля свое 38-летие. Лоза присоединился к поздравлениям певца.

    «Присоединяюсь ко всем хорошим словам, которые ему сегодня скажут», — заявил он.

    Ранее Юрий Лоза раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который считает, что нужно запретить музыку рэпера Моргенштерна. По его словам, нельзя запрещать музыку и самовыражение. Также он отметил, что с творчеством рэпера не особо знаком.

    «Если кто-то считает, что там развратные кадры или мат и это попадает под какие-то законы наши, то тут все понятно. Но запрещать музыку нельзя, запрещать самовыражение нельзя. Если где-то могут быть дети смотреть, значит, следите», — заключил Лоза.