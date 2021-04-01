Лоза отказался считать песни Лазарева творчеством

Певец Юрий Лоза выразил мнение, что деятельность певца Сергея Лазарева нельзя назвать творчеством. Об этом сообщило РИА ФАН.

Лоза заявил, что вкладывает другой смысл в это понятие. По его мнению, «в этимологии этого слова заложено слово „творить“». Это означает — «делать то, чего раньше никогда не было», уверен певец.

«А вот Сергей Лазарев — певец, в моем понимании — исполнитель, а это немного другое», — считает он.

Уточняется, что Лазарев отмечает первого апреля свое 38-летие. Лоза присоединился к поздравлениям певца.

«Присоединяюсь ко всем хорошим словам, которые ему сегодня скажут», — заявил он.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который считает, что нужно запретить музыку рэпера Моргенштерна. По его словам, нельзя запрещать музыку и самовыражение. Также он отметил, что с творчеством рэпера не особо знаком.

«Если кто-то считает, что там развратные кадры или мат и это попадает под какие-то законы наши, то тут все понятно. Но запрещать музыку нельзя, запрещать самовыражение нельзя. Если где-то могут быть дети смотреть, значит, следите», — заключил Лоза.