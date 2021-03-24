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    24 марта 2021, 19:51

    Лоза раскритиковал предложение Хабиба запретить музыку Моргенштерна

    Дарья Морозова

    Юрий Лоза раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который считает, что нужно запретить музыку рэпера Моргенштерна. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По его словам, нельзя запрещать музыку и самовыражение. Также он отметил, что с творчеством рэпера не особо знаком.

    «Если кто-то считает, что там развратные кадры или мат и это попадает под какие-то законы наши, то тут все понятно. Но запрещать музыку нельзя, запрещать самовыражение нельзя. Если где-то могут быть дети смотреть, значит, следите», — заключил Лоза.