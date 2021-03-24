Лоза раскритиковал предложение Хабиба запретить музыку Моргенштерна

Юрий Лоза раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который считает, что нужно запретить музыку рэпера Моргенштерна. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, нельзя запрещать музыку и самовыражение. Также он отметил, что с творчеством рэпера не особо знаком.

«Если кто-то считает, что там развратные кадры или мат и это попадает под какие-то законы наши, то тут все понятно. Но запрещать музыку нельзя, запрещать самовыражение нельзя. Если где-то могут быть дети смотреть, значит, следите», — заключил Лоза.