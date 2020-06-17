Лопырева выложила видео с повзрослевшим сыном

«Мой лучший учитель», — подписала модель видео. Поклонники Виктории восхитились роликом.

«Какой большой», «Так выглядит счастье», «Какие вы красивые», «Такой богатырь уже», «Вы такие сладкие», «Виктория, вы такая красивая на этом видео», — написали они.

Малыш родился в 2019 году от бизнесмена Игоря Булатова.

Ранее Максим Фадеев, российский продюсер, рассказал о своих бывших подопечных, которые выступали под его лейблом Malfa. По словам продюсера, последние пять лет он жил в аду. Каждое утро ему приходилось читать сообщения с претензиями от своих артистов.Фадеев сравнил таких исполнителей с проститутками. Которые, если любят, то за деньги. В данном случае — за музыку. «Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь — становишься не нужным», — рассказал Фадеев.