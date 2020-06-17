17 июня 2020, 10:03
Фадеев сравнил артистов с проститутками
Максим Фадеев, российский продюсер, рассказал о своих бывших подопечных, которые выступали под его лейблом Malfa. Большинство из них он распустил в прошлом году. Пост-откровение он опубликовал на странице в Instagram. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По словам продюсера, последние пять лет он жил в аду. Каждое утро ему приходилось читать сообщения с претензиями от своих артистов.
Фадеев сравнил таких исполнителей с проститутками. Которые, если любят, то за деньги. В данном случае — за музыку.
«Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь — становишься не нужным», — приводит слова Фадеева НСН.