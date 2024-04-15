Знаменитости 15 апреля 2024, 14:01 Лолита рассказала об обиде на Пугачеву из-за сравнения с покойной собачкой Певица Лолита назвала Пугачеву человеком, которого все боялись РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская вспомнила об обидах и уважении к исполнительнице Алле Пугачевой. О взаимоотношениях с примадонной артистка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

«Человек, на которого я очень сильно обижалась, и мне казалось, что когда-нибудь я расскажу, как она меня обидела. А потом я понимала, что я просто дуреха, которой очень повезло», — сказала Лолита.

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Певица рассказала о сильной обиде на Пугачеву во времена работы в дуэте «Академия». Тогда Примадонна брала музыкантов с собой на стадионные гастроли. Зачастую певица останавливалась на дачах генералов. Однажды вечером Милявская выпила спиртного и начала вести себя немного развязно.

«И я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит,. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: с тобой так же весело, как с моей покойной собачкой Жужей. Это была обида на долгие года», — вспомнила Лолита.

Артистка также добавила, что Пугачева — человек, которого все время боялись. Милявская отметила, что ни разу не обратилась к ней на ты.

Ранее Лолита назвала Пугачеву фундаментом сегодняшней эстрады России. По ее словам, благодаря Примадонне она стала настоящей артисткой.