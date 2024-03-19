Знаменитости 19 марта 2024, 13:52 Лолита назвала Пугачеву фундаментом сегодняшней эстрады России Певица Лолита заявила, что Пугачева продвинула российскую эстраду РИА «Новости»

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Критика примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в адрес певицы Лолиты Милявской помогла ей стать настоящей артисткой. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

«Она как певица и актриса фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — отметила Лолита.

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По словам певицы, Пугачева «все время давала люлей» и делала ей замечания. Лолита отметила, что если бы не критика, то она «растеклась бы, как лужа».

Она добавила, что Пугачева вправе выражать собственное мнение. Кроме того, она не согласилась с обвинениями в адрес коллеги по цеху, которые связаны с разрушением чьей-то карьеры. Лолита пояснила, что звезда никому не запрещала принимать участие в чужих проектах. Люди такими обвинениями «оправдывают свой инфантилизм», считает Милявская.

По словам певицы, позволить критиковать Пугачеву она сможет только во время личной беседы с ней.

Ранее Лолита Милявская призналась, что получает скромную пенсию в 23 тысячи рублей. Она назвала эту сумму «копеечной».