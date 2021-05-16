Лолита рассказала о сексуальных домогательствах в юности

Певица Лолита Милявская в юности подверглась домогательствам. Откровениями она поделилась на программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По признанию музыкальной исполнительницы, ее едва не изнасиловали, но ей удалось спастись от злоумышленника.

«Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала все что можно, кричала», — вспомнила Лолита.

При этом на работе к ней никто никогда не приставал, потому что она никогда не искала себе покровителей.

«Меня? Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала все сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать», —призналась Лолита.

Одной из первых в России о домогательствах в юности рассказала 67-летняя актриса Елена Проклова. Она сделала сенсационное заявление на телешоу «Секрет на миллион». Актриса заявила, что в 15 лет ее домогался известный актер. Артистка не назвала его имени, но добавила, что этот человек уже умер, у него есть внуки. Некоторые СМИ допустили, что речь шла об Олеге Табакове. Вдова актера Марина Зудина раскритиковала Проклову за такие откровения.