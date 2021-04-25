Вдова Табакова ответила на откровения Прокловой о домогательствах

Вдова Олега Табакова Марина Зудина раскритиковала 67-летнюю Елену Проклову за откровения о домогательствах со стороны актера. Мыслями она поделилась в Instagram.

Вдова артиста поздравила поклонников в соцсети с Вербным воскресеньем, но в ее словах увидели ответ на обвинения Прокловой.

«Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю», — написала Зудина.

Одна из подписчиц отреагировала на этот пост следующими словами: «Всякому воздается за его поведение, эта женщина и так больна (не хочу даже ее имя произносить) и дальше продолжает бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше».

Зудина ответила на это, что ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. «Пусть Господь простит ее», — добавила она.

Олег Табаков умер в 2018 году.

Актер был старше Прокловой на 18 лет. Когда они познакомились, артистке было 15. Они вместе работали на съемках фильма «Гори, гори, моя звезда», девушка быстро влюбилась в него. Проклова рассказала, что Табаков даже пришел к ее родителям попросить руки избранницы, хотя он тогда был женат на Людмиле Крыловой. Актриса хотела, чтобы отношения были честными и актер никого не обманывал.

Однако в интервью Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» 24 апреля Проклова заявила, что пострадала от домогательств известного актера. Проклова утверждала, что тот мужчина заставлял лежать голой рядом с ним. Она не назвала имя, мотивировав это тем, что у него остались дети и внуки.