Лолита рассказала, какую пенсию получает Пугачева

Певица Лолита Милявская рассказала, какую пенсию на самом деле получает она и народная артистка СССР Алла Пугачева. Артистки уже много лет являются близкими подругами, поэтому делятся друг с другом подробностями своего финансового положения. Об этом сообщила «Русская планета».

«У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей», — рассказала знаменитость в ходе YouTube-шоу «Антонимы».

Также Лолита отметила, что ее 72-летняя подруга получила выплату в размере десяти тысяч рублей, как и все остальные пенсионеры. По словам Милявской, звания позволяют получить прибавку к пенсии. При этом сама певица выступает против титулов.

«Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет», — призналась исполнительница.

По ее словам, потом за это приходится быть обязанным.

Ранее Лолита рассказала, почему ей нравится Моргенштерн. Она заявила, что как человеку, у которого за плечами большой опыт работы в шоу-бизнесе, талант музыканта ей очевиден.