«Талантливый мальчишка»: Лолита рассказала, почему ей нравится Моргенштерн

Певица Ллита Милявская дала интервью для «Москвич Mag». В нем она рассказала о симпатии к рэперу Моргенштерну и другим молодым музыкантам.

Лолита заявила, что как человеку, у которого за плечами большой опыт работы в шоу-бизнесе», талант Моргенштерна ей очевиден.

«Я давно в этой профессии, а в ней есть только один закон — развиваться и анализировать. Чтобы понимать молодежь, мне не нужно ничье мнение. Мне нравится Моргенштерн, я вижу, что он безумно талантливый мальчишка, а в чем-то даже гениальный», — сказала певица.

Она добавила, что в целом следит за музыкальными трендами и музыкантами нового поколения. Многие из них ей симпатичны — например, певица Клава Кока.

«Честно говорю: мне интересна молодежь, нравятся их мозги. Единственный вопрос, как ты сам работаешь, если ты возрастной артист. Ведь нужно самостоятельно искать свои тренды и развиваться музыкально», — сказала Лолита.

Ранее Лолита даже перепела хит Моргенштерна и Элджея «Cadillac», написало Ura.ru. Поклонники певицы отметили, что кавер получился лучше оригинала, а еще — что благодаря каверу Лолиты они наконец-то узнали, какие в песне слова.