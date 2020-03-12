Лолита попросила развести ее в пятницу 13-го

Российская певица Лолита Милявская в видеообращении попросила своего адвоката Сергея Жорина как можно скорее завершить ее бракоразводный процесс с Дмитрием Ивановым. С ним она прожила девять лет, но, видимо, совсем скоро решила выйти замуж в шестой раз.

Очередное заседание по скандальному процессу состоится в ближайшую пятницу, 13 марта. Поэтому Милявская попросила Жорина поставить «точку» в этом деле. Певица призналась, что ей нужен штамп в паспорте, подтверждающий, что она теперь свободна. Лолита заявила, что делает это из уважения к человеку, который находится рядом с ней. Издание предположило, что новый бойфренд, которого Милявская скрывает, вскоре может стать ее мужем.

«В пятницу 13-го хотелось бы положить конец нашему бракоразводному процессу. Все, что можно, мы уже доказали. Что брак вполне фиктивен, плюс у нас есть пара дел, которые вполне можно было бы назвать уголовными», — подчеркнула Лолита.

Для Сергея Жорина ее желание стало неожиданностью

«Мы собрали все доказательства фиктивности брака. Однако, в свете последних событий будем настаивать на том, чтобы завтра Лолиту официально развели», — сообщил он изданию «СтарХит».

По некоторым данным, новый кавалер на несколько лет младше Лолиты, и его бизнес связан с нефтегазовой отраслью.

После разрыва с Дмитрием Ивановым Лолита окунулась в концертную деятельность. Она собирает полные залы, и ее гастрольный график расписан на полгода вперед.