Лолита сказочно разбогатела на разводе

Лолита Милявская существенно поправила свое благосостояние после расставания с молодым супругом Дмитрием Ивановым. Теперь у нее полные залы, в каждом городе аншлаг, певица может замахнуться даже на стадион.

Концертный директор Сергей Лавров рассказал «Собеседнику», что Лолита неплохо обогатилась на скандальном разводе. Пока у нее были отношения с Ивановым, популярность резко упала. Теперь же у певицы открылось, без преувеличения, второе дыхание. Гастрольный график у 56-летней исполнительницы расписан вперед на полгода и больше, во всех городах России ее концерты проходят с аншлагами.

«Народ у нас простой, любит сопереживать. В глубинке каждая вторая женщина брошена», — объяснил Лавров.

По его мнению, секрет Лолиты в том, что она честная. Певица ничего от людей не скрывает, она вся на виду. Таких любят.

«Все видели, как сильно она любила Диму. И вдруг выясняется, что за ее спиной он общался с другими дамами. А ведь все деньги в семью приносила Лолита. Получается, он сам жил за ее счет и других баб еще кормил», — добавил концертный директор.

Для русских женщин Лолита сейчас идеал, к которому нужно стремиться. Она прекрасно выглядит, похудела. Ее бросил муж, но она не сдалась и идет вперед. Замену Иванову она уже нашла. Не в этом ли секрет ее второй молодости?

Лолита недавно показала роскошное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил ее новый мужчина. Певица даже задумалась о втором ребенке. Ее бывший муж нашел в себе силы сказать, что он очень рад за Лолиту.