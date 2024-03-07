07 марта 2024, 15:02
Лолита пообещала вернуться на сцену с веселой песней
7дней: певица Лолита пообещала выпустить новую веселую песню и клип
Певица Лолита Милявская анонсировала выход нового музыкального трека и видеоклипа, которые, по ее словам, обещают быть вдохновляющими и веселыми. Об этом сообщил портал 7Дней.ru.
«Уже новенькую (песню — Прим. ред.) записала! Сейчас над клипом колдуем, не можем прийти к единому мнению. Но будет весело!» — рассказала Лолита.
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Принудительный перерыв в работе певицы длится уже три месяца. Ее убрали из программ федеральных каналов. Лолите также пришлось отменить запланированный тур.
Вопреки этим препятствиям, певица продолжила заниматься творчеством. Она приступила к работе над новой песней и видеоклипом и пообещала, что итог порадует поклонников.
В социальных сетях пошли слухи, что Лолита возобновила свою деятельность из-за финансовых проблем, предполагая, что она истратила накопления в период простоя.
Кроме того, скучающая без концертов певица занялась домашними растениями. Вернувшаяся из Болгарии артистка показала фанатам свои домашние фикусы, которые она нещадно подстригла секатором.
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Лолита Милявская
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