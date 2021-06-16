Лолита пояснила, почему Пугачева и Киркоров доверили ей сообщить поклонникам о разводе

Откровенность певицы Лолиты Милявской в шоу «Без комплексов» покорила Аллу Пугачеву. Коллеге по сцене она доверила первой рассказать о разводе с Филиппом Киркоровым.

Милявская в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» вспомнила о том, как заявила о разводе с четвертым мужем Александром Зарубиным. Тогда ведущая решила с экранов телевизоров рассказать о своем предательстве.

«Сказать ему напрямую мне казалось тяжелее, чем выйти в эфир Первого канала и сказать: „Я тебе изменила, я прошу развод“. Конечно, передачи не было», — заметила Милявская.

Откровенность Лолиты высоко оценила Алла Пугачева. Звездную подругу она попросила сообщить публике о грядущем разводе с Филиппом Киркоровым. Тоже во время шоу.

«Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили, как доверенное лицо», — вспомнила Милявская.

По ее словам, Пугачева и Киркоров позвонили ей вечером отдельно друг от друга и хотели, чтобы новость о расставании Лолита преподала максимально тактично, чтобы избежать желтых публикаций в СМИ и пересудов.