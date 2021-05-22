Лолита назвала сумму своей пенсии

Певица Лолита Милявская рассказала, что получает пенсию в размере более 23 тысяч рублей в месяц. При этом артистка пожаловалась на рост цен за коммунальные услуги и дорогой капитальный ремонт.

Об этом Лолита рассказала во время шоу YouTube-канале «Макарена».

«Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит», — отметила Лолита.

Она добавила, что представители шоу-бизнеса зависят от наград не так сильно, как артисты театра. Она уверена, звания не дают никаких бонусов и не влияют на количество людей, которые придут. По словам певицы, от званий нет никакого толку, потому что хоть артист будет трижды заслуженный, «на него придут две калеки».

Лолита также уточнила, что корпоратив с ее участием обходится заказчикам в 30–50 тысяч евро. При этом певица пожаловалась ведущему шоу на «растущую коммуналку» и «безумный капремонт».