Знаменитости 14 марта 2024, 11:32 Лолита наотрез отказалась ехать в Донбасс Певица Лолита заявила, что не планирует поездку в Донбасс по примеру Киркорова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Певица Лолита Милявская заявила, что не собирается ехать в Донбасс, даже ради того, чтобы восстановить репутацию, подпорченную участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Участие в скандальной вечеринке закончилось для Лолиты потерей работы. Она лишилась туров, корпоративов и концертов. Некоторые звезды, как Филипп Киркоров, оказавшись в такой же ситуации, решили продемонстрировать свою гражданскую позицию и дали концерты на линии фронта. Другие, как Анна Асти, занялись благотворительностью.

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Но Лолита не делает ни того, ни другого. Ехать в Донбасс она наотрез отказалась.

«Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно», — заявила певица.

По ее мнению, любовь не нужно доказывать поездками: если публика любит ее, то примет любой. Лолита отметила, что часто получает сообщения от жителей региона, и часть из них вообще считает, что концерты — не то, что необходимо в текущей ситуации.

Опальная артистка занимается бытом и ремонтом: стрижет растения, ездит на дачу в Болгарию. Накануне она впервые за 2,5 месяца появилась на публике и даже пообещала впредь вести себя соответственно возрасту.