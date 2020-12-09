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    09 декабря 2020, 14:39

    Лолита довела Соседова до истерики на съемках

    Дарья Морозова

    Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о конфликте с певицей Лолитой Милявской, который довел его до истерики на съемках шоу «Суперстар». Об этом сообщил Inforeactor.

    Соседов пояснил, что в какой-то момент певица стала проявлять по отношению к нему агрессию. Его это удивило, так как раньше они были в хороших отношениях.

    «Конечно, не был готов к такому напору и претензиям. Я был обескуражен: зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны», — пожаловался Соседов.

    Он добавил, что не смог работать в такой атмосфере и в результате пожаловался на Лолиту руководству канал НТВ.

    «Поскольку я в кадре, то должен сохранять хорошее настроение и улыбаться. А как это можно сделать, если на тебя без конца нападают?» — пояснил он.

    Критик выразил надежду, что его жалобу не оставят без внимания. Он предположил, что возможно с Лолитой уже поговорили, и теперь ее поведение изменится.

    Ранее певица Лолита резко высказалась о работе телеканалов в Новый год. Она предпочитает интернет-проекты с молодыми ведущими.