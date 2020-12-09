Лолита довела Соседова до истерики на съемках

Соседов пояснил, что в какой-то момент певица стала проявлять по отношению к нему агрессию. Его это удивило, так как раньше они были в хороших отношениях.

«Конечно, не был готов к такому напору и претензиям. Я был обескуражен: зрители это видят. К счастью, все тяжелые куски в процессе монтажа были убраны», — пожаловался Соседов.

Он добавил, что не смог работать в такой атмосфере и в результате пожаловался на Лолиту руководству канал НТВ.

«Поскольку я в кадре, то должен сохранять хорошее настроение и улыбаться. А как это можно сделать, если на тебя без конца нападают?» — пояснил он.

Критик выразил надежду, что его жалобу не оставят без внимания. Он предположил, что возможно с Лолитой уже поговорили, и теперь ее поведение изменится.

Ранее певица Лолита резко высказалась о работе телеканалов в Новый год. Она предпочитает интернет-проекты с молодыми ведущими.