Лолита заявила о тошноте от «голубых огоньков»

Певица Лолита резко высказалась о работе телеканалов в Новый год. Она предпочитает интернет-проекты с молодыми ведущими.

Лолита стала гостем в передаче «LAB c Антоном Беляевым». Она рассказала, что ей не нравится в «голубых огоньках».

«Меня тошнит от того, что не развивается официальное телевидение. За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин на „огоньках“! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит» — сказала Лолита.

Актриса призналась, что ей больше нравится выступать в интернет-проектах, где работают молодые ведущие. Ей нравится, что они не относятся к ней снисходительно.

«А не прийти, где стоят дяденьки, потому что поколение операторов тоже умирало вместе с телевидением. Они знают только одну кнопку — „Включить“, им „накакать“ на рост артиста», — сказала певица.

Но иногда она появляется в телевизоре, потому что совсем его исключить из жизни не может. Лолита ходит к Андрею Малахову на передачи, посвященные ее юбилеям. Ей нравится, что ведущий идет на ее провокации.