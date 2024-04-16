Знаменитости 16 апреля 2024, 17:49 «Логичный финал». Пригожин заявил о потере Пугачевой российской публики Пригожин заявил, что у новой песни Пугачевой мало прослушиваний из-за ее выбора Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

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Новую композицию «Жизнь слишком хороша» певицы Аллы Пугачевой, выпущенную в ее юбилей, послушали минимальное количество раз. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой «Взгляд» объяснил, что Примадонна потеряла любовь публики из-за своего поведения.

«Это логичный финал, который стал следствием выбора Пугачевой — артиста, который пошел по другой дороге», — сказал он.

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По данным издания, число прослушиваний песни Пугачевой «Жизнь слишком хороша» на платформах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка» к вечеру 15 апреля чуть превысило 2,5 тысячи раз.

«Прослушивания показывают любовь публики или отсутствие этой любви. Вернуть былую любовь поклонников в таком возрасте невозможно», — пояснил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что возрастные поклонники артистки не пользуются соцсетями и музыкальными сервисами.

«Пугачева сказала публично, что умные люди из страны уехали, и что она в нас не нуждается, по сути», — напомнил он.

Пригожин добавил, что после начала СВО поведение Пугачевой недостойно звезды такого уровня.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что позднее творчество певицы остается не востребованным. По его словам, есть ощущение, что артистка просто изображала видимость бурной деятельности.