Лобода устроила скандал на «Золотом граммофоне» из-за ванны

Певица Светлана Лобода во время съемок программы «Золотой граммофон» должна была закрывать ее своей песней «Мой». Но на сцену Лобода так и не вышла. Все из-за ванны, которая также должна была использоваться в качестве реквизита в номере другой певицы Мари Краймбрери.

В интервью Super.ru Лобода рассказала, что о подготовке номера с ванной она и ее команда заявили еще две недели назад. «Мы две недели готовили его [номер], до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах, — рассказала певица.

На финальной репетиции Лобода заметила, что незадолго до нее выступает Мари Краймбрери с песней «Пряталась в ванне». В выступлении Краймбрери также используется ванна в качестве реквизита. Тогда Лобода обратилась к организаторам с просьбой хотя бы передвинуть их выступления подальше друг от друга, но никаких изменений не было.

«Я посчитала, что мое участие в „Золотом граммофоне“ просто невозможно. Я считаю, что мы, артисты, должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений», — сказала Лобода. Певица выразила сожаление из-за того, что у нее не получилось выступить перед поклонниками.

«Я надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем показать этот номер нашей аудитории. И они смогут сделать свои выводы о том, как мы готовились и как старались. И понять, почему нас сегодня в этом концерте нет», — заявила Лобода.

В октябре Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Она рассказала в своих Instagram Stories, что повредила копчик. Певице потребовалось провести обследование на МРТ. Причиной она назвала интенсивные нагрузки во время репетиций.