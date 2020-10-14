14 октября 2020, 20:26
Лобода попала в больницу с травмой копчика
Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве. Она рассказала в своих Instagram Stories, что повредила копчик.
«Вчера у меня заболел копчик и я приехала на обследование в больницу», — сказала она.
Певице потребовалось провести обследование на МРТ. Причиной она назвала нагрузки во время репетиций.
«Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз. <…> Все хорошо, сегодня уже буду прыгать», — рассказала Лобода. Она поблагодарила фанатов за слова поддержки и беспокойство.