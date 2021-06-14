Лобода отказалась от продюсеров после ухода Крапивиной

Певица Светлана Лобода заявила, что сожалеет об уходе продюсера Нателлы Крапивиной из проекта. Артистка также отметила, что не одобряет ее высказывание о Филиппе Киркорове и Даве (Давид Манукян).

«Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы, считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. <…> Я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта», — написала Лобода в Instagram.

Певица отметила, что с уважением принимает решение Крапивиной уйти. Их сотрудничество длилось на протяжении 11 лет.

«Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что она была и остается частью моей семьи. В моей жизни продюсеров больше не будет», — написала Лобода.

При этом она добавила, что они давно искали человека на должность концертного директора.

После высказываний о Киркорове и Манукяне Крапивина заявила, что впервые за 12 лет у нее появилась возможность говорить то, что на самом деле думает, не боясь высказываниями навредить своему артисту. В соцсетях она заявила, что «раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки».