«Я вас не боюсь». Крапивина уличила Киркорова в спекуляции на теме ЛГБТ

Резкий комментарий продюсера Нателлы Крапивиной в адрес Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна был неверно истолкован. Оказалось, речь шла не про геев, а про «бесталанных паразитов».

Крапивина опубликовала в Instagram видеообращение к Киркорову, в котором высказалась о разразившимся скандале.

«Мой комментарий, с которого все началось, безусловно, не самый корректный. Я им не горжусь. Но он был направлен не против геев, а адресован бесталанным паразитам, которых вы с завидной регулярностью привлекаете в вашу жизнь и демонстрируете их миру», — подчеркнула бывший продюсер Светланы Лободы.

Выход Киркорова в паре с Манукяном она сочла пропагандой «моральных уродов и извращенцев», готовых ради мимолетной славы на все.

«Ради 15 секунд славы готовы сыграть абсолютно любую роль: на 15 секунд превратиться в гомосексуала, потом на 15 секунд — в рэпера, потом — на 15 секунд в жениха Бузовой, а после — в жену Киркорова», — сказала Крапивина.

По ее словам, оставленный комментарий про шашлыки извратили с максимумом усилий, выставив продюсера не в лучшем свете.

«Я всем своим образом жизни ежедневно доказываю свою толерантность, а вы в нее просто играете. <…> Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей ЛГБТ-сообщества, которых вы в одном интервью называли голубой стаей и людьми с недостатками», — заявила продюсер.

Она призналась, что на вручении премии Муз-ТВ с ощущением неловкости наблюдала за настоящими артистами, которые годами завоевывали свое право стоять на сцене.

«Они настоящие Илоны Маски от профессии, а есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон. И именно их я называю цирком уродов, и рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно. <…> Я вас не боюсь, Филипп, потому что на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс», — отметила Крапивина.

В ответ на обвинения в плагиате она назвала Киркорова «королем ремейков с неочищенными правами».

«Впервые за 12 лет у меня есть возможность говорить, что я думаю, и не бояться высказываниями навредить своему артисту», — пояснила весь монолог продюсер.