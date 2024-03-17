Знаменитости 17 марта 2024, 23:13 «Люди пошли ва-банк». Михалков высказался о воссоединении Крыма с Россией Никита Михалков назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом РИА «Новости»

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Народный артист России, режиссер Никита Михалков в 10-ю годовщину «Крымской весны» назвал воссоединение Крыма с Россией огромным подвигом. В эфире телеканала «Крым 24» он отметил, что жители полуострова пережили «невероятные потрясения».

«То, что люди пошли ва-банк, это был, с одной стороны, отрицательный сгусток энергии к проискам неофашистов и вооруженному государственному перевороту, а с другой — страсть, с которой они хотели воссоединиться с Россией. Это огромный подвиг», — отметил режиссер.

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По словам Михалкова, это подвиг не только Крыма и России, но и отдельных конкретных людей, которые не боялись рисковать. Затем артист уточнил, что имеет ввиду в том числе президента Владимира Путина.

Михалков прибыл в Крым несколько дней назад на открытие отреставрированной картинной галереи Айвазовского в Феодосии. Накануне, 16 марта, он принял участие в голосовании на избирательном участке в Симферополе.