Выборы 16 марта 2024, 16:28 Никита Михалков проголосовал на избирательном участке в Симферополе Никита Михалков проголосовал на президентских выборах в Симферополе РИА «Новости»

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Народный артист России Никита Михалков принял участие в голосовании. Он сделал свой выбор на избирательном участке в Симферополе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участок, на которой пришел артист, находится в Центре эстрадного искусства на улице Пушкина.

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«Я понимаю, что не многое решит один голос, но я точно знаю, что он присоединится к миллионам. И это не связано ни с чем, кроме национальных интересов страны», — сказал он.

По его мнению, быть милыми со всеми и пытаться понравиться не получится. В пример он привел Минские соглашения, которые не дали результат. Он назвал этот договор коварным и подлым обманом, который «закончился кровопролитием сотен тысяч людей».

В качестве наблюдателя на выборах предстал российский актер театра и кино Аристарх Венес. Он следил за процессом голосования на избирательных участках в Пушкино и Орехово-Зуеве.