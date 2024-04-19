Эксклюзив 19 апреля 2024, 21:28 Любовь Успенская вызвала скорую из-за болей в области сердца Помощник Успенской Константин: новость о скорой для певицы — фейк РИА «Новости»

Читать 360tv в

Любовь Успенская обратилась за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Об этом «360» рассказал осведомленный источник.

Певица почувствовала боли в области сердца и вызвала скорую. Медики приехали на Мосфильмовскую и оказали 70-летней артистке необходимую помощь. Врачи скорой рассматривают вопрос о ее госпитализации.

Реклама

Помощник Успенской Константин в беседе с «360» опроверг информацию и заявил, что у певицы все хорошо.

«Ей абсолютно не плохо, она на прямом эфире на шоу „Голос“. Это не к ней скорая приезжала, это фейковая информация», — заявил собеседник издания.

UPD: госпитализация не потребовалась, медики приняли решение оставить пациентку дома.

В марте Успенская получила российское гражданство. Певица родилась в Киеве и несмотря на длительную работу в России, паспорта РФ не имела. Успенская также является гражданской США.