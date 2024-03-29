Знаменитости 29 марта 2024, 17:27 «Любимый актер Путина». Критик Шпагин поделился мнением о Панине Кинокритик Шпагин: Панин много лет подряд считал себя любимым актером Путина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Global Look Press

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Скандально известный актер Алексей Панин* много лет называл себя любимым актером российского президента Владимира Путина. Об этом кинокритик Александр Шпагин рассказал порталу News.ru.

По его словам, статус любимого артиста президента Панин* приписал себе после получения Государственной премии России. Актеру дали ее за участие в фильме «Звезда» режиссера Николая Лебедева.

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Лента вышла на экраны в 2002 году. В этой картине, повествующей о советских разведчиках, также снялись Игорь Петренко и Алексей Кравченко. В 2003 году награды режиссеру и троим актерам вручил лично Путин.

«С момента вручения премии и еще много лет Панин* называл себя любимым актером Путина. Являлся ли он действительно любимым актером президента, достоверно не известно», — отметил критик.

Шпагин добавил, что в те годы Панин* был любимцем если не президента, то уж точно — российской публики. С ним буквально было невозможно пройти по улице, потому что прохожие без конца просили сфотографироваться со звездой.

Недавно Панин* жестко обругал звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого за критику актера Александра Абдулова.

* Признан иноагентом на территории России.