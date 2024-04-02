Знаменитости 02 апреля 2024, 18:19 «Лизе тогда было 14». Авербух рассказал о первой встрече с Арзамасовой Фигурист Авербух сообщил, что впервые встретился с актрисой Арзамасовой на катке Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Продюсер ледовых шоу Илья Авербух поделился воспоминаниями о первой встрече со своей будущей супругой Елизаветой Арзамасовой. Он рассказал в беседе с изданием «СтарХит», что это произошло на катке.

«Лизе тогда было 14, и вместе с мамой она пришла на каток в Парк культуры, где снимали „Ледниковый период“. Там я впервые увидел и Лизу, и ее маму», — процитировали фигуриста авторы статьи.

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Спортсмен старше возлюбленной более чем на 20 лет. Пара хранила в секрете свои отношения до осени 2020 года. Тогда Авербух и Арзамасова в эфире шоу «Вечерний Ургант» раскрыли обществу свой роман, а спустя три месяца поженились.

Супруги воспитывают общего сына Льва, которому в августе исполнится три года. У Авербуха есть 19-летний сын от фигуристки Ирины Лобачевой.

Ранее Арзамасову заподозрили в беременности. Поклонники заметили округлившийся живот на видеоролике, опубликованном артисткой в соцсетях.