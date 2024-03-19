19 марта 2024, 18:11
Поклонники заподозрили, что Лиза Арзамасова беременна
Поклонники заподозрили в беременности актрису Арзамасову
Поклонники заподозрили, что актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», беременна. Фанаты заметили животик на видео артистки, которое она опубликовала в социальных сетях.
Ролик был посвящен празднованию дня рождения актрисы. Жена фигуриста Ильи Авербуха, задув свечи на торте, подняла руки и показала округлившийся живот.
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«Мне показалось или вы правда ждете второго ребеночка?» — написал один из подписчиков.
Поступило еще несколько комментариев на эту тему. Пока ни сама актриса, ни ее супруг не прокомментировали предположения.
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух обнародовали свои отношения в сентябре 2020 года на шоу «Вечерний Ургант», а уже через три месяца они поженились. Арзамасова не скрывала свою первую беременность и радостно делилась новостями о рождении сына Льва, который появился на свет 14 августа 2021 года.
Певица Кети Топурия рассекретила беременность от мужа предпринимателя Деньгова. Судя по всему, звезда отправится в роддом уже совсем скоро.
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