Общество 19 марта 2024, 18:11 Поклонники заподозрили, что Лиза Арзамасова беременна Поклонники заподозрили в беременности актрису Арзамасову РИА «Новости»

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Поклонники заподозрили, что актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», беременна. Фанаты заметили животик на видео артистки, которое она опубликовала в социальных сетях.

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Ролик был посвящен празднованию дня рождения актрисы. Жена фигуриста Ильи Авербуха, задув свечи на торте, подняла руки и показала округлившийся живот.

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«Мне показалось или вы правда ждете второго ребеночка?» — написал один из подписчиков.

Поступило еще несколько комментариев на эту тему. Пока ни сама актриса, ни ее супруг не прокомментировали предположения.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух обнародовали свои отношения в сентябре 2020 года на шоу «Вечерний Ургант», а уже через три месяца они поженились. Арзамасова не скрывала свою первую беременность и радостно делилась новостями о рождении сына Льва, который появился на свет 14 августа 2021 года.

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