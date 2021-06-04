Little Big выпустили клип-пародию на песню Backstreet Boys

Группа Little Big выпустила новый клип. В этот раз музыканты сделали кавер на песню и клип американской группы Backstreet Boys Everybody.

Участники Little Big примерили на себя образы всеми известных героев книг. В видео можно найти Золушку, Белоснежку и семь гномов, Дракулу и других. Российская группа изменила аранжировку песни и наполнила клип юмором. В припеве вместе с фронтменом группы Ильчом пару строк поет и овечка.

Клип уже набрал более 300 тысяч просмотров, 86 тысячи лайков. Его прокомментировала свыше пяти тысячи пользователей. Их мнения разделились. Одни выразили радость от того, что Little Big выпустили премьеру.

«В топ! Сколько всего вплели! Молодчики! Браво!», — заявил один из комментаторов.

Другие посчитали, что кавер не совсем удался.

«Что-то вообще никаких эмоций не вызвало, не улыбнуло, не разочаровало. Просто серый квадрат какой-то. Эх, где те хиты — „Фараденза“, БОМБ, АК-47 и так далее», — с разочарованием написал другой пользователь.

Американская группа Backstreet Boys была на вершине успеха в 1990-е годы и в начале 2000-х. Один из их главных хитов — песня Everybody.