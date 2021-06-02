Солисты Little Big опубликовали совместное фото после подтверждения романа

Солист Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram совместное фото с участницей коллектива Софьей Таюрской. Это произошло после ее интервью о романе с

Снимок сделан в горах. Музыкант предписал его «in the sky» — «на небесах».

«Ну что, подкинем г**на на вентилятор?» — добавил Прусикин.

В комментариях пользователи обсуждают распад двух семей и возникновение третьей.

«Ну не, только не надо делать скандальные контенты из своих постельных дел, куда уж попсее то», — написал stewie_btw.

«Илья, зачем ты разрушил Сонину семью?» — задается вопросом morgen_shtern.

«Мне все равно, кто с кем спит, главное, чтобы все высыпались», — отметила foxy_marine.

Ранее вокалистка Little Big Софья Таюрская рассказала в интервью Ксении Собчак, что встречается с Прусикиным. По словам певицы, роман начался уже после расставания музыканта с его женой Ириной Смелой, выступающей под псевдонимом Tatarka.

Сама Таюрская рассталась с гражданским мужем, с которым была вместе семь лет.

Смелая резко отреагировала на откровения певицы, заявив в Instagram, что для нее «перестал существовать один человек, который раньше был очень близким и дорогим».

«Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами», — пожелала она то ли бывшему супругу, то ли Таюрской.