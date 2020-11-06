«Не повторяйте 2020-й!» Little Big выпустили полный символов клип на новогоднюю песню

Популярная группа Littlе Вig несколько часов назад выпустила новый новогодний клип, и он получился очень эксцентричным. Там и елочные игрушки в виде коронавируса, и шампанское Novichok.

Еще клип отличился высокой концентрацией российских звезд. Комик Гарик Харламов снялся в виде Санта Клауса, а Данила Поперечный и Александр Гудков сыграли людей, сильно радующихся празднику и очень странным подаркам.

Клип на песню с провокационном названием S**k My D**k 2020 за три часа уже посмотрели почти полмиллиона раз. Если отвлечься от картинки, и от свитеров с изображением гениталий, то можно заметить, что мелодия напоминает рождественские мотивы.

«Никогда не забывайте 2020 год, никогда не повторяйте 2020 год», — такая фраза появляется в конце клипа на фоне ядерного гриба.

В начале ноября Новосибирские заключенные ИК-9 перепели песню Littlе Вig Uno и выиграли конкурс «Один в один» среди всех исправительных учреждений области. Всего за победу боролись 27 участников.