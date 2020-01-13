Лисовец «пояснил за шмот» внука белгородского депутата

Российский стилист, основатель школы стиля LISOschool Владислав Лисовец прокомментировал «360» интервью 14-летнего Владимира Воргуля. Подросток, живущий в Москва-Сити и приходящийся внуком депутату Белгородской областной думы, рассказал YouTube-блогерам о стоимости брендовых вещей, которые он обычно носит.

Школьник озвучил стоимость одежды и аксессуаров, которые были на нем в момент беседы. «Прикид» в сумме потянул на 237 тысяч рублей.

«Это реальность, это в жизни существует, и зачем это скрывать? Существуют дети, которые одеваются в очень дорогие вещи благодаря родителям, и скрывать это было бы странно. Не вижу в этом никакой проблемы. Другое дело, что это как-то связано с его (ребенка — прим. „360“) семьей. В целом брендомания, тем более в том возрасте, когда дети пытаются самоутвердиться, и если у родителей есть возможность — почему бы нет. Что же он должен соответсвовать 90% страны, которые не могут себе позволить кроссовки за 65 тысяч рублей? Это было бы странно подстраиваться и делать вид, что он обычный, такой как все. Ну, есть возможность, носит», — прокомментировал видеоролик Влад Лисовец.

Он отметил, что каждая семья прививает детям свои ценности, но не стал отрицать, что подобные видео вызывают у молодежи зависть и желание выглядеть дорого.

«И они тоже начинают это требовать от родителей. Я еще раз повторюсь, что все идет от семьи. Дети, когда они нормально воспитаны, у них не возникнет истерии, что кто-то выглядит лучше и дороже, чем они», — подчеркнул стилист.

Источник фото: скриншот YouTube

По словам Влада Лисовца, даже по скриншотам и фотографиям можно понять, является ли какая-то вещь подделкой.

«Честно говоря, я не присматривался. Другое дело, что это типичная, банальная история, когда люди, понимая, что тот или иной бренд сейчас № 1, покупают заезженные простые вещи, где просто присутствует лого. Это самый простой способ сказать окружающим, что у тебя есть деньги. А о том, что у тебя есть вкус и что ты оригинальный, с помощью таких аксессуаров вряд ли можно заявить. Потому что у этого бренда есть другие вещи, менее узнаваемые, которые нужно уметь носить. Все идут по простому пути, покупают то, на чем крупными буквами написано, чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов. На той же поясной сумке мог быть любой логотип, любого бренда, и ничем, никаким стилем и изыском это не является. Это путь, которым идут все, у кого появляются деньги. Никто не хочет думать», — заявил эксперт.

Лисовец добавил, что людям всегда интересно заглянуть в кошелек другого человека, узнать, сколько он потратил на себя, сколько стоит та или иная шмотка.

«Это как залезть в постель — всегда было интересно. Другое дело, что век этому недолгий. Очень многие смотрят, потому что хотят узнать, сколько стоит та или иная вещь. А еще люди некоторые смотрят на поведение того, у кого спрашивают про его одежду, что гораздо интереснее, на мой взгляд. Как правило, все пытаются понтоваться, рисоваться, казаться лучше, чем они есть на самом деле. Это всегда выглядит очень забавно», — заключил Влад Лисовец.