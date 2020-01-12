«Хата в Москва-сити и шмот за четверть ляма». 14-летнего внука белгородского депутата предложили перевоспитать

Четырнадцатилетний внук депутата Белгородской областной думы Владимира Зотова Владимир Воргуль рассказал в интервью известному YouTube-каналу о стоимости его одежды, а также поделился подробностями своего образа жизни. Откровения школьника не прошли незамеченными в Сети. Жизнь парня в Москве без родителей и учебу в «шараге» принялись с интересом обсуждать. Подробнее о двухминутном интервью, которое вызвало широкий резонанс в Сети, и в частности среди белгородцев — в материале «360».

Прикид за 237 тысяч рублей

Владимиру Воргулю всего 14 лет, но это не мешает ему разбираться в известных брендах и одеваться у именитых дизайнеров. Подросток рассказал ведущему YouTube-канала «Дымоход — сколько стоит шмот», о своей жизни и вещах.

«Я из Белгорода. Это рядом с Украиной. Я приехал в Москву, с пятого класса учусь здесь, живу один. Приезжают родители иногда. Бывает, если накосячил, няньку нанимают. У родителей свой бизнес в Белгороде», — поделился школьник.

Он также добавил, что одежду ему покупают родители и дедушка, который является «главой семьи». Живет Владимир не где-нибудь, а в Москва-Сити.

Во время съемок интервью подросток был одет в кроссовки Gucci, стоимостью, по его словам, 65 тысяч рублей. Розовые носки стоили тысячу рублей, а за джинсы Dolce&Gabbana из ЦУМа отдали примерно 40 тысяч рублей.

Источник фото: скриншот видео на YouTube

«Новый Bape тоже стоил тысяч 45, барсетка Gucci — 47 тысяч. Потом, пухан TNF покупал тоже недавно на Новый год — 21К (тысячу рублей — прим. ред.)», — рассказал блогеру Владимир.

Кроме того, на школьнике была футболка за шесть тысяч рублей, а в руке он держал наушники за 12 тысяч. Всего «прикид» подростка обошелся в 237 тысяч рублей.

Источник фото: скриншот видео на YouTube

Также Владимир рассказал, что еще учится в «шараге» — Московском президентском кадетском училище. По выходным «тусуется с друзьями» и гуляет, но свободного времени мало. Владимир назвал себя «холостяком» и поделился с ведущим канала, что самой большой потраченной суммой для него был почти миллион рублей. Эти деньги подросток потратил на подарки.

Однако Владимир далеко не простой подросток, а внук депутата Белгородской областной думы и руководителя группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова. Бизнесмен входит в список Forbes и находится на 159 месте среди 200 самых богатых людей России. В 2019 году его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

Источник фото: beladm.ru

Представитель Зотова не смог оперативно прокомментировать ситуацию с интервью подростка. «360» направил ему официальный запрос, на который пока не получил ответ.

Реакция соцсетей

В Сети интервью 14-летнего школьника встретили возмущенно. В комментариях пользователи приводили слова Владимира, акцентируя внимание на стилистических ошибках, допущенных парнем во время разговора. И конечно, пользователи отметили должность дедушки школьника, и расточительность молодого человека.

Источник фото: YouTube

Источник фото: Яндекс

Источник фото: YouTube

Кого-то позабавило, что у школьника «мало выходных» и президентское военное училище он называет шарагой, а кто-то иронично заметил, что в 14 лет Владимир еще холостяк. Но многие пользователи оказались менее критичными. Слова о «шараге» они объяснили подростковым сленгом, и отметили, что, говоря о качествах, которые должны быть в девушке, школьник отметил «хорошую душу».

Источник фото: YouTube

Были и те, кто откровенно встал на защиту школьника. В комментариях пользователи назвали Владимира общительным и открытым, а также отметили, что ребенок носит те вещи, которые купили ему родители. А кто-то решил, что парню просто не хватает внимания и общения, и он решил заявить о себе таким образом.

Источник фото: Яндекс

Источник фото: Яндекс

Среди комментаторов были и те, кого вообще не волновала семья модного школьника, их больше интересовало, зачем вообще покупать такие дорогие вещи?