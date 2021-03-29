«Стоит и жениться»: Шепелева и его избранницу осудили после рождения ребенка

Телеведущего Дмитрия Шепелева и его избранницу осудили после рождения общего ребенка. Мужчина поделился с подписчиками радостной новостью, опубликовав в своем Instagram-аккаунте пост c фото возлюбленной, написал сайт «Дни.ру».

Он рассказал, как пара решилась на третьего малыша. По словам Дмитрия, разговор был простым, а планы о ребенке появились быстро и легко. Ведущий подчеркнул, что очень благодарен своей женщине. Большая часть поклонников знаменитости написала под публикацией поздравления с рождением наследника. Ему пожелали здоровья и счастья.

Были и те, кто плохо отреагировал на откровения Шепелева: «Ну, родила и сиди спокойно», «Стоит и жениться в знак благодарности», «Спасибо за красоту, за смех… А где слова любви? Или любви нет».

Ранее отец бывшей возлюбленной Шепелева, Жанны Фриске, Владимир заявил, что если бы у телеведущего была нормальная женщина, она сделала бы его человеком. По мнению мужчины, Дмитрий делает все назло ему. Владимир добавил, что будет бороться за общего ребенка своей дочери и Шепелева — Платона.