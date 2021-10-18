Линдеманна заметили в гримерке Краймбрери с цветами

Солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна заметили на пути к гримерке российской певицы Мари Краймбрери с большим букетом цветов. Об этом сообщил StаrHit.

Издание уточнило, что Линдеманна увидели на акустическом концерте 29-летней певицы. Он нес букет цветов и шел в гримерку Краймбрери, где пробыл примерно 10 минут. После этого солист Rammstein вместе с друзьями прошел в зал — они сели в вип-зоне на втором этаже. Музыкант оставался там на протяжении всего выступления российской певицы.

Издание уточнило, что не знает, зачем именно Линдеманн приходил — в качестве друга, для заключения совместного сотрудничества или для чего-то большего. Ранее такие слухи уже ходили вокруг музыканта и другой российской певицы — Светланы Лободы.

Он также часто посещал ее концерты, и звездам начали приписывать роман. Слухи дошли до того, что утверждали, будто Лобода родила от Линдеманна младшую дочь, однако подтверждения этому так и не нашли. Ранее Лобода рассказала, почему решила переехать в Европу. Она отметила, что хотела обезопасить свою дочь от «звездности» — за границей ее вряд ли могут узнавать.