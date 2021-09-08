Лобода рассказала, почему решила переехать в Европу

Певица Светлана Лобода рассказала, почему приняла решение переехать в Европу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Teleprogramma.pro.

Артистка заявила, что решением для переезда послужило желание обезопасить дочь. Она отметила, что за границей вряд ли кто-то сможет ее узнать.

«Я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз», — объяснила певица.

Она рассказала, что давно мечтала жить в месте, где ее никто не знает. По ее словам, сейчас с дочерью они проживают в домике у моря. Однако конкретное местоположение неизвестно. Певица рассказала, что большую часть времени проводит в разъездах, на выступлениях.

Лобода заявила, что старается проводить с детьми как можно больше времени и прилетать домой каждые три-четыре дня. Однако в последние месяцы из-за плотного графика времени на купание почти не осталось.