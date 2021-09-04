Лидер Rammstein выступит в Москве в сопровождении трех оркестров

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Москве в сопровождении трех оркестров. Как сообщил ТАСС, выступление артиста состоится в рамках международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Линдеманн исполнит песню «Любимый город», рассказали в дирекции мероприятия. При этом аккомпанировать ему будут Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Зрители смогут увидеть выступление солиста Rammstein в эти выходные — 4 и 5 сентября — в вечерних представлениях. Выступать в сопровождении духовых оркестров артист будет впервые в своей карьере.

В августе не состоялся концерт Тилля Линдеманна в рамках фестиваля в Тверской области. Как сообщил на своей странице в Instagram организатор мероприятия предприниматель Максим Ларин, артист принял решение отказаться от выступления из-за претензий силовиков. Он опубликовал официальный ответ от продюсеров артиста.