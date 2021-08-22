Солист «Пошлой Молли» Кирилл Бледный оказался в больнице после концерта в Геленджике. Причем в медучреждение он попал не на скорой, а на полицейской машине, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканта привезли на медосвидетельствование. При этом из одежды на нем были только шорты. Очевидцы рассказали, что Бледный был цел и заявлял, что ему угрожают.

Источник Mash уточнил, что в настоящее время певец находится в отделе полиции. Официального подтверждения этой информации нет. В аккаунтах «Пошлой Молли» в соцсетях информации об этом инциденте нет.

В июле прошлого года Бледного обвинили в домогательствах. Жительница Киева заявила, что когда ей было 17 лет, она попала на концерт группы, а после этого Бледный якобы написал ей и позвал гулять. Но на прогулке, по ее словам, музыкант начал к ней приставать. Девушка подчеркнула, что молчала все три года, так как не могла говорить о случившемся.