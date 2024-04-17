Знаменитости 17 апреля 2024, 19:14 Лидер группы «Звери» подарил билет на концерт ростовской пенсионерке Певец Билык подарил ростовской пенсионерке билет на концерт группы «Звери» РИА «Новости»

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Фронтмен группы «Звери» Роман Билык подарил билет на концерт в Ростове-на-Дону пенсионерке, с которой случайно познакомился на центральном рынке. Историю их встречи музыкант рассказал во время своего выступления, сообщило издание «Комсомольская правда».

По словам певца, он заметил пенсионерку на рынке, когда она шла с тележкой с ветками и мусором. Билык хотел ее сфотографировать. Женщина заметила его и попросила его помочь. Между ними завязался разговор.

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Лидия Петровна поделилась, что занимается написанием книг. В свою очередь, Билык рассказал о своей музыкальной карьере и в знак признательности предложил ей бесплатный билет на концерт своей группы.

Пенсионерка пришла на мероприятие. Музыкант рассказал удивительную историю их знакомства на сцене, в этот момент камеры сняли женщину и показали ее на большом экране.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру проверить Рому Зверя на финансирование ВСУ. Мать артиста — русская, а отец — с Украины.