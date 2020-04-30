«Личная ненависть». Иосиф Пригожин объяснил дизлайки под новым клипом Тимати

За три дня клип набрал более 120 тысяч дизлайков на Youtube. Пригожина это удивило. Он считает, что «эти дизлайки неосознанные, непродуманные» и «это какая-то личная ненависть».

«Что бы он ни делал, они априори ему могут дизлайк поставить. Потому что ненависть идет впереди осознания идеи. Если даже завтра он сделает что-то такое совсем большое, этого тоже никто не заметит, потому что есть ненависть. Все, сейчас его невзлюбили, сейчас он не в почете, это некий тренд», — прокомментировал Пригожин деятельность Тимати.

Ранее Тимати удалил клип «Москва», который получил массу негативных комментариев и более 1,5 миллиона дизлайков. Свое решение исполнитель объяснил на своей странице в Instagram. По словам рэпера, «шума вышло более чем». Он отметил, что не ожидал подобной реакции. Тимати добавил, что не хочет «цеплять людей без повода», поэтому решил удалить клип. Он подчеркнул, что не хотел никого обижать. Пользователи Сети посчитали клип «заказным». Однако Тимати в комментариях написал, что ему за эту работу никто не платил.