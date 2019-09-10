Клип Тимати и Гуфа о Москве удалили с YоuTubе. Рэперы оправдались

Рэпер Тимати удалил клип «Москва», который получил массу негативных комментариев и более 1,5 миллиона дизлайков. Свое решение исполнитель объяснил на своей странице в Instagram.

По словам рэпера, «шума вышло более чем». Он отметил, что не ожидал подобной реакции.

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«Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Мое уважение!» — написал он.

Тимати добавил, что не хочет «цеплять людей без повода», поэтому решил удалить клип. Он подчеркнул, что не хотел никого обижать. Пользователи Сети посчитали клип «заказным». Однако Тимати в комментариях написал, что ему за эту работу никто не платил.

«Я безмерное уважение имею к мэру, я вижу каждый день, как мой город цветет! Вижу увеличение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это мой город, и для меня он прекрасен», — заявил исполнитель. Его процитировало РИА «Новости».

Рэпер Гуф в своем Instаgrаm извинился и сказал, что был не в курсе «выборов мэра». Он также заявил, что не получил денег за совместную работу с Тимати. При этом он подчеркнул, что его «развели» и «подставили». Между тем, 9 сентября Москва выбирала депутатов Мосгордумы. Мэрские выборы прошли в 2018 году.

Совместная работа Тимати и Гуфа была посвящена российской столице. Клип опубликовали в День города. Его посмотрели более 5,3 миллиона человек. При этом ролик получил свыше 1,5 миллиона дизлайков и только 86 тысяч лайков. В клипе показаны виды столицы с высоты птичьего полета. В треке есть следующие слова: «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина».