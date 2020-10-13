Познер объяснил, зачем выписывать крупные штрафы из-за масок

«Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл», — приводит слова Познера ИА НСН.

Отношение некоторых россиян к COVID-19 он назвал «идиотством» и раскритиковал тех, кто не пользуется в общественных местах индивидуальными средствами защиты. Он предложил штрафовать за первое нарушение на 25 тысяч рублей, за повторное — уже на 50 тысяч.