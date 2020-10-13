Познер объяснил, зачем выписывать крупные штрафы из-за масок
Журналист Владимир Познер разъяснил, зачем за отсутствие маски штрафовать россиян на 50 тысяч рублей. Телеведущего процитировало ИА Ura.ru.
«Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл», — приводит слова Познера ИА НСН.
Отношение некоторых россиян к COVID-19 он назвал «идиотством» и раскритиковал тех, кто не пользуется в общественных местах индивидуальными средствами защиты. Он предложил штрафовать за первое нарушение на 25 тысяч рублей, за повторное — уже на 50 тысяч.